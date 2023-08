La Reserva Natural Las Piedras, situada en Pigüé al sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, alberga un valioso enclave natural a los pies de las sierras de Cura Malal y frente al cordón del Bravard. En este escenario singular se encuentra la Residencia Artística Pastizal, un espacio campestre que se convierte en un lugar abierto e integrador, recibiendo a artistas dispuestos a realizar una experiencia inmersiva en la naturaleza serrana.

En este escenario único, existe la posibilidad de explorar, interactuar y crear a partir de todo lo que el entorno les ofrece.

La importancia de la conservación del patrimonio natural

Mariana Gonzales Chaves, artista plástica y agroecóloga proveniente de Buenos Aires, es la impulsora de este proyecto que aboga por la conservación del patrimonio natural y cultural. Cree en la importancia de escuchar y aprender de quienes tienen un vínculo profundo con la tierra. Comparte su visión y motivación principal:

“Escucho a los que saben, los que conocen y trato de comunicar al resto lo que tienen en el lugar que habitan. Mi intención es que sepan que existe, que es muy valioso. De esta manera empiezan a quererlo y a conocerlo.”

Durante su búsqueda, se involucró con profesionales de diversas disciplinas, fomentando así la participación de toda la comunidad. Cabe señalar que La Reserva Natural Las Piedras es miembro de la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas, una organización dedicada a promover la conservación de extensiones de tierra privada y brindar asesoramiento por parte de científicos, investigadores y docentes. Esta red crea una plataforma para el intercambio de conocimientos y la protección del medio ambiente.

Los pastizales argentinos se encuentran amenazados debido a la expansión de monocultivos, deforestación y prácticas de ganadería convencional. En este contexto, la Reserva Natural Las Piedras juega un papel crucial en la preservación de los pastizales serranos, únicos en Tandil y Sierra de la Ventana, ya que rescatan un valioso 0,3 por ciento de estos ecosistemas. Su compromiso se vuelve fundamental para resguardar esta importante área natural.

Esta perspectiva, resalta la trascendencia de establecer un plan ganadero adecuado. Se indica que durante el proceso de alimentación, las vacas dejan un remanente de pasto que se transforma en hábitat para una rica fauna, así como una diversidad de aves y especies vegetales. Aunque estas últimas son palatables y escogidas por las vacas, algunas quedan sin ser consumidas, lo cual favorece su rebrote. Al permitir este remanente y proporcionar un apropiado descanso al suelo, se garantizan proteger plantas nativas que son exclusivas de esa región, tales como la Grindelia ventanensis y el Mostacillastrum ventanense, especies únicas dentro del sistema de Ventania.

La presente diversidad de especies vegetales representa un activo de gran valor, lo cual demanda otorgarles el cuidado necesario para prevenir su extinción, dado que su desaparición conlleva una pérdida significativa de biodiversidad en este emplazamiento natural. Por ende, es de vital importancia promover una visión proactiva que alerte acerca de la presencia de especies invasoras, como el pino o la retama, e impulse acciones encaminadas a controlar su propagación. Asimismo, se resalta la importancia de revalorizar nuestro patrimonio cultural y propiciar que las personas se identifiquen plenamente con el paisaje, participando de forma activa en su custodia.

El valor del intercambio de saberes y el trabajo colaborativo

En la perspectiva agroecológica de este proyecto, se acentúa la importancia del intercambio de conocimientos y el trabajo colaborativo como pilares fundamentales. Con el asesoramiento de diversos expertos, la reserva lleva a cabo la implementación de un plan de pastoreo que tiene como objetivo promover la diversidad de plantas, raíces y microbiología del suelo, considerándolo como un organismo vivo. Estas prácticas sostenibles se complementan con análisis de suelo y el uso de biopreparados para mejorar aún más el rendimiento del sistema.

En este contexto, se han producido importantes aportes por parte de diversos profesionales. Entre ellos, destacan las charlas y relevamientos realizados por Mauro Fossati, enfocados en el estudio y control de especies exóticas invasoras y la labor llevada a cabo por la doctora Andrea Long, quien ha asumido la responsabilidad del detallado relevamiento de las plantas nativas presentes en la región de las sierras. Sus estudios han sido fundamentales para el progreso del conocimiento científico y amparo de la biodiversidad en este territorio.

Asimismo, es relevante mencionar el convenio de cooperación interinstitucional con la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO). Recientemente, llevaron a cabo una serie de diálogos con la cátedra Proyecto Sustentable, de la carrera de Diseño Industrial. El objetivo de esta colaboración fue producir diversas propuestas creativas, aprovechando el material de descarte como forma de reutilización de especies exóticas.

Una nueva mirada sobre el turismo

Dentro del marco de preservación de la Reserva Natural Las Piedras, el turismo también desempeña un papel fundamental. Se promueve un turismo responsable que cuide el medio ambiente lo que se traduce en la apertura de la reserva a la comunidad en general, ofreciendo caminatas guiadas por el predio con enfoques temáticos específicos. Estas visitas son meticulosamente planificadas para grupos reducidos, con un límite de treinta personas, con el objetivo de garantizar la protección del paisaje y proporcionar una gratificante vivencia a los visitantes.

Estas excursiones son llevadas a cabo bajo la supervisión de guías capacitados, quienes poseen un agudo conocimiento de las sierras y sus características. Además de su valor recreativo, estas actividades constituyen una valiosa oportunidad para sensibilizar a los participantes acerca de la relevancia de atender al ecosistema y su biodiversidad, fomentando así una mayor conciencia ambiental.

Arte y naturaleza

La Residencia Artística Pastizal es una de las joyas de este proyecto, permitiendo el encuentro entre arte y naturaleza. La directora del programa nos explica cómo surgió esta iniciativa:

«En mi camino como artista solía expresarme a través de la obra, pero con la experiencia del contacto con la tierra, deseaba contar otras cosas que desde lo plástico no podía lograr. Necesitaba más que la creación artística, necesitaba hacer. Esta es mi obra ahora: la reserva, la residencia, estar investigando el suelo, etc. Quería encontrar una manera efectiva y rápida de compartir esta vivencia con más personas, y qué mejor manera que a través del arte, que es un ámbito en el cual me siento familiarizada».

Pastizal convoca a artistas provenientes de diversas disciplinas para sumergirse en una aventura singular, brindándoles formación en temáticas relacionadas con el cuidado de la naturaleza y propiciando la creación de obras inspiradas en el entorno natural. Estas producciones artísticas son luego compartidas con la comunidad a través de exposiciones abiertas al público, estableciendo así un vínculo significativo entre los artistas y la población local.

El equipo de coordinación de la residencia está conformado por Mariana Gonzales Chaves, fundadora y directora del programa. Es quien se enfoca en establecer conexiones con instituciones, artistas y científicos, gestionar programas de becas, obtener financiamiento y supervisar la administración general de los proyectos.

Adelina Ducos López desempeña un papel crucial en la coordinación de diversas actividades y la producción general. Además, acompaña de cerca el proceso creativo de los artistas en residencia, brindándoles asesoramiento y apoyo.

Gabriela Metzler prevee la gestión de tareas en el territorio y en la comunicación. Su labor abarca acompañar a los artistas en residencia, así como ser responsable de los registros visuales y guiar las caminatas por las Sierras.

La Residencia Artística posee como aliado estratégico a la Fundación Metáfora para la gestión de fondos y revisión de la propuesta previo, durante y post residencias.

La profunda contemplación de la realidad circundante y el redescubrimiento de su belleza, junto con acciones concretas de salvaguarda, son pruebas elocuentes de que la iniciativa ciudadana posee una potencia singular en su capacidad constructiva para promover el bien común.

La Reserva Natural Las Piedras y la Residencia Artística Pastizal son ejemplos inspiradores de cómo el esfuerzo colaborativo y el compromiso con el medio ambiente pueden generar un impacto significativo en la preservación de la biodiversidad y en la estrecha conexión del ser humano con su hábitat natural.

