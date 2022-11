Monte Hermoso es indudablemente uno de los destinos turísticos de la región que mejor se ha posicionado a nivel nacional en los últimos años.

Esa posición de privilegio desde el plano turístico, si embargo, ha traído innumerables situaciones colaterales que implican para la ciudad y sus habitantes muchos cambios.

Marcos Fernández, en entrevista exclusiva con nuestra colega y colaboradora Carolina Viera Rocca, habló sobre la situación actual y las perspectivas del balneario de cara a la próxima temporada estival.

El intendente hizo un recorrido por el estado de las obras en marcha y anticipó que está encaminada la firma de un convenio con la UPSO para la construcción de un campus universitario en la ciudad.

Habló del caso Katherine Moscoso, del conflicto con los guardavidas y de muchos otros temas actuales del distrito, sin eludir la pregunta sobre sus aspiraciones electorales para 2023, entre otras.

– ¿En qué se diferencian tus dos primeros mandatos con este, teniendo en cuenta que en el período actual te toca ser intendente sustituto?

– La gestión de Alejandro (Dichiara) puede tener una impronta y la de Marcos Fernández otra, en algo puntual, pero en general cuando las comparas tienen un perfil similar, esto responde a tener un grupo de trabajo que conceptualmente tiene al turismo como eje motor de Monte Hermoso por un lado, y por otro tiene claro que para lograr calidad de vida para el vecino existen múltiples componentes, la obra pública es una parte, pero no menos importante es la salud, la educación, el deporte.

Quizás por mi formación técnica algunos me asocian más con la obra pública. Puede ser que tenga una mayor impronta en cuanto a infraestructura educativa, pero en realidad mi función política ha sido integral. Alejandro incorporó en esta última gestión dos áreas muy importantes, la Secretaría de Gestión Ambiental y la de Planeamiento para el Desarrollo Sustentable, esas dos combinaciones, junto con la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, fueron muy beneficiosas, cuando yo retomo la intendencia sigo manteniendo esas dos estructuras porque las considero muy positivas.

– ¿Por qué te gustaría que recordaran esta administración?

En realidad en esta y en cada gestión que me ha tocado estar lo que me interesa es que la gente vea que va evolucionando, en las distintas aristas que tiene la vida de una familia, de cada persona. Por eso tratamos siempre de gestar cosas que tengan continuidad en el tiempo, ya sea en educación, salud, trabajo, cultura; tratamos de sostener las cosas y eso ha permitido que la gente evolucione.

Quisiera que Monte sea visto como un lugar de desarrollo y de oportunidades, un lugar que no se detiene, un lugar en el que la gente tiene una buena expectativa de vida.

– De todos estos años frente a la comuna, si tuvieras que elegir el mejor y el peor momento que te tocó transitar como intendente ¿cuáles serían?

– Los mejores momentos tienen que ver con la posibilidad de solucionar problemas habitacionales, aún cuando a veces es un trago amargo porque hay familias que no lo logran, pero los mejores días tienen que ver con eso, con la posibilidad de entregar una vivienda, una escritura.

Y el peor momento claramente fue la tragedia de Katy (Katherine Moscoso) y las distintas situaciones que se dieron a partir de ahí, no tener en claro hasta el día de hoy que es lo que sucedió.

Te cambio todo lo bueno por revertir lo que pasó, fue algo que nos dejó a todos marcados. Y lamentablemente el hecho de que la justicia no establezca qué es lo que pasó, no nos permite dirimir lo ocurrido.

– ¿El municipio sigue de cerca la causa?

– El municipio no es parte de la causa, entonces no podemos participar en forma directa, pero estamos a la espera de que la justicia pueda resolver esa situación para que Katy descanse en paz, para que la familia tenga paz y tenga claro qué es lo que pasó.

– ¿Cuál es hoy la relación del municipio con la familia?

– Claramente muy difícil, podés entender más, podés entender menos el sentir de la familia, pero nos ha llevado a un cuadro de situación que no ha sido fácil manejar, lo entendemos, no hacemos juicio de valores, es lo que nos ha tocado, pero nosotros esperamos lo mismo que ellos, saber cuál es la verdad de lo sucedido esa noche tan trágica para los montermoseños.

– ¿Cómo ves la situación actual, tanto en la provincia como en el orden nacional?

– Nosotros vemos que hay situaciones de mejoría pero en un contexto. Argentina es parte de un todo y en el mundo hay complejidades que cada vez son más difíciles de resolver. Si vos no prevés, no tenés una cordura en el desarrollo de tu gobierno, después se hace muy difícil.

Haber generado un estado de deuda pública de la manera en que lo hicieron, fue irracional, y a nosotros posteriormente nos condicionó absolutamente. Los funcionarios cuando toman medidas tienen que tener en cuenta que las cosas no son color de rosa siempre, porque después te viene una pandemia o una guerra, siempre surgen cuestiones que te pueden generar conflicto, entonces vos tenés que ser anticrisis, tenés que tener anticuerpos, no es lo mismo haber encarado estas situaciones con un país estable.

– ¿Y el asistencialismo, a futuro, no nos va a salir caro también?

– La asistencia es parte de cualquier gestión, Macri triplicó los planes sociales. En este cuadro de situación hay un montón de personas a las que tenés que asistir, pero también hay muchas comunidades con pleno empleo. Recién tuvimos una reunión con la gente de educación y planteamos la necesidad de seguir fomentando oficios porque no alcanza la mano de obra, hoy hay lugares, incluido Monte Hermoso, donde no hay empresas que se presenten para construir porque falta mano de obra. Hay cuadros de situación muy distintos, hay lugares donde no tienen muchas salidas, viven en un entorno sin mucho futuro y a esas personas tenés que asistirlas.

– ¿No crees que aun teniendo en cuenta el país heredado, la pandemia y la guerra, las cosas se podrían haber hecho mejor?

– Yo tengo mis serias dudas porque fue un caos, yo siento que recién arrancamos, como que recién tenemos la posibilidad de estar gestionando lo que realmente vinimos a hacer; a nosotros, la pandemia nos aletargó dos años y recién ahora estamos en carrera de gobierno, pese a la situación económica que tenemos, hay cosas muy positivas.

– De cara a la próxima temporada ¿cuáles son las perspectivas?

– Son buenas, porque hay condiciones que lamentablemente son negativas para algunos y positivas para otros. Teniendo las fronteras todavía complicadas, países con costos bastante elevados, el turismo interno nuestro va a seguir siendo muy fuerte, más las políticas públicas que tenemos como el Previaje, que ha sido muy virtuoso, seguramente esta va a ser una muy buena temporada.

– Te consulto por la situación con los guardavidas: desde la Asociación Guardavidas de Monte Hermoso esgrimen que el gobierno se niega a dialogar y que probablemente continúe el conflicto este verano.

– El estado municipal tiene un cuadro de situación de seguridad pública en playa a través de los guardavidas, que son empleados municipales con los cuales damos los servicios de playa teniendo muy buenos resultados.

El conflicto surge con un grupo de empleados, que hasta la fecha no conozco que tengan la representatividad sindical que dicen, que no comparten nuestra política de seguridad de playa. En su momento nos expresaron sus diferencias pero finalmente somos nosotros los que tomamos las decisiones porque la gente nos eligió para eso. Al no llegar a un acuerdo, la causa se judicializó, el fallo de la justicia dictaminó que ellos son empleados municipales en las condiciones establecidas por el municipio bajo el convenio colectivo de empleado municipal.

Incluso, con el planteo judicial que hicimos hasta se logró dirimir esta ley provincial en su aplicación, quedando claro que muchísimos de sus artículos no son compatibles con el ejercicio de la actividad.

– ¿Los guardavidas que fueron desvinculados de la actividad tienen la posibilidad de presentarse nuevamente a concurso?

En principio, tienen que cumplir con los requisitos y obviamente tendremos que estar en el cuadro de situación lógico para poder tener una relación laboral, si vos sos una persona que tiene un diferendo legal con el municipio por la política de seguridad de playa donde estás queriendo entrar es bastante difícil.

– Contame de las diferentes obras, ¿en qué estado está cada una?

– El Hospital Modular, que en realidad es una obra ya terminada, la idea es que vaya creciendo como un centro de diagnóstico regional, mamografías, ecografías, tomografías, estamos buscando ser un centro desde esas especialidades, no solo para Monte Hermoso sino también para gente de la región.

Para eso el municipio compró un tomógrafo que salió cerca de 50 millones de pesos, hubo que adecuar algunas cuestiones porque en un principio el hospital tenía otro destino, hubo que hacer una sala para la colocación del tomógrafo, el traslado y el montaje de rayos equis y del mamógrafo, todo un trabajo que lleva inversión.

A su vez estamos trabajando e invirtiendo en el Hospital Doctor Ramón Carrillo para reconvertir lo que tenemos ahí, por ejemplo transformando la sala donde antes estaba el tomógrafo y el mamógrafo en una sala para salud mental.

Terminal pesquera: es un emprendimiento costosísimo, en el que a medida que vamos logrando recursos los vamos inyectando en la obra. De hecho hoy estamos trabajando, estamos montando una cámara de congelado más, le estamos dando autonomía energética a través de un generador y estamos haciendo el tratamiento de los efluentes, que es uno de los elementos que sí o sí te condiciona para poder tener la habilitación final para procesar.

En este punto comenzamos con la primera etapa que es la obra civil, que comprende la cámara ecualizadora, el pozo de bombeo, platea, etcétera. Después vendrá la segunda etapa, la de tratamiento específico, valorizada en 153 mil dólares. Todo implica inversiones millonarias, pero más tarde o más temprano sabemos que la terminal estará funcionando.

Paseo costero: en un principio era una única obra pero por una cuestión de recurso económico se dividió en tres: veredas, pavimentos y desagües pluviales por un lado, la senda de running y la parte recreativa y deportiva por otro, y finalmente lo que nos queda empezar es el paseo de madera, que se vio postergado por cuestiones económicas y por la falta de empresas; tuvimos dos licitaciones sin oferentes, ahora estamos encaminando otro proceso para ver si económicamente logramos que se presente alguna empresa que lo pueda desarrollar.

Para esta temporada todo lo que es iluminación, la senda de running, igual que el pavimento y veredas debiera estar terminado y a la espera de poder ejecutar una tercera etapa que es esta rambla de madera convertida al nuevo proyecto que es con hormigón, pilotes, etcétera.

Camino a Sauce: es una ruta pavimentada, es la vinculación de Monte Hermoso con Sauce, estimamos que para marzo o abril del año que viene tendría que estar terminada.

Casa de la Provincia: es una licitación de la provincia, nosotros aportamos la tierra y la gestión del municipio para que se haga.

Otras: estamos haciendo la colectora nueva de cloacas para Monte Hermoso a 20 años, estamos también terminando el segundo tramo de la subestación de energía, obras de cisternas, invirtiendo en cosas que por ahí no se ven pero son importantes para la calidad de vida y para tener posibilidades de seguir creciendo.

Estamos haciendo un centro de desarrollo infantil para minoridad, distintos programas de viviendas, en fin, una diversidad de obras que impactan positivamente en la calidad de vida de los montermoseños.

– ¿Alguna obra que se esté por concretar?

– Tenemos obras que estamos gestando en educación, muy importantes, hay un proyecto propio del arquitecto (Daniel) Pedroni y el equipo de Planeamiento para que la Escuela Técnica tenga su edificio, estamos hablando de una obra de 3 mil metros cuadrados, una obra millonaria para la que estamos gestionando recursos.

Acabamos de licitar también a través de Nación la construcción de una Escuela Técnica Superior para la formación de docentes y estamos detrás de un proyecto muy interesante junto con la Universidad Provincial del Sudoeste, que concretarlo sería el corolario de mi gestión.

Se trata de implantar una universidad en Monte Hermoso, que si bien ya está funcionando, pulula entre distintos edificios. Ahora estamos encaminando la firma de un convenio donde construiríamos el edificio propio de la UPSO en Monte Hermoso, para darle una sede, un campus, una superficie de una hectárea, estamos trabajando en eso. Provincia tiene un programa, nosotros aportaríamos la tierra y la UPSO acompaña esa solicitud, es un proyecto que se está gestando.

– ¿Se ubicaría en alguna zona céntrica?

Sí, es un muy lindo lugar donde el municipio dispondría de unas tierras para poder concretar un campus. Para que se entienda, un campus reúne estudio, recreación, investigación, es una superficie grande donde la universidad tiene un campo de acción interesante. Estamos trabajando en eso y estamos muy bien encaminados; si me toca irme para mi sería el corolario de una gestión que siempre bregó por lo educativo.

– Con respecto al barrio Los Eucaliptos ¿qué opinión te merece?

– Yo creo que mucha gente pudo expresar ahí su necesidad y empuje para resolver una situación habitacional. Después, podemos discutir si desde lo urbanístico se cumple con ciertos parámetros, si las condiciones habitacionales son buenas o no, etcétera.

Quizás se podría haber tenido un lineamiento de ordenamiento del lugar. Sostenemos que si bien no es un predio de nuestro distrito, el 99 por ciento de esa población trabaja, estudia, cubre sus necesidades de salud en Monte Hermoso.

– ¿Qué hay de cierto en un posible reclamo de esas tierras para Monte Hermoso?

Son procesos que se han hablado, pero todo eso es por ley, por consensos políticos institucionales y demás, hoy no hay nada concreto, por el momento es una realidad que venimos monitoreando, teniendo en cuenta que la mayoría de la gente es nuestra.

– Hace poco aumentaron las tasas municipales un 20 por ciento por un reajuste del presupuesto anual ¿cómo crees que lo tomaron los contribuyentes?

– Yo creo que es algo lógico teniendo en cuenta un cuadro de situación como el que tenemos. No es lo deseado pero es lo que tenés que hacer en defensa de todos aquellos que pagaron lo que pagaron en las condiciones que lo hicieron; por más que seas un contribuyente que cumple y paga mes a mes es injusto que sigas pagando tasas a valores del año anterior, es lógico que se tenga que ajustar.

Prácticamente no tuvimos conflictos, la gente tenía claro que iba a pasar. Si el presupuesto se hizo en base a un 49 por ciento pero tenés una inflación del 60, 70 por ciento, lamentablemente lo tenés que hacer. Nosotros presentamos una ciudad ordenada, limpia, estética, que brinda servicios razonables, con buena calidad de vida, eventos, propuestas, este no es un municipio aletargado.

– ¿Qué pasa con las paritarias de empleados municipales?

La vamos llevando en base a la caja que tenemos. Lo que pretendemos es que el empleado, como mínimo, empate con la inflación. Ahora, de decirlo a poder lograrlo es una cuestión de caja, de trabajo, si no hubiéramos hecho una readecuación de tasas no podríamos haber dado ningún aumento.

– Frente a un nuevo año electoral ¿qué posibilidades hay de que seas candidato?

– Todo intendente es siempre un potencial continuador de su gestión, pero es el grupo de trabajo en su conjunto el que hace un consenso de cómo continúa.

Lógicamente soy un candidato, se verá en qué cuadro de situación estamos el año que viene cuando haya que definir y se tomará la decisión. Sí me gustaría que compañeros de trabajo de toda la vida, que han generado una potencialidad, también tengan la oportunidad, pero para eso hay que ver quién tiene más o menos aceptación en un equipo de trabajo donde Alejandro Dichiara es el referente, quien está a la cabeza. Se definirá en un consenso grupal, pero por supuesto que un intendente siempre es candidato, si no lo impide la ley, siempre es candidato.

– Teniendo en cuenta los resultados de las últimas elecciones legislativas ¿cómo ves al peronismo?

– Nosotros no subestimamos a nadie. Tenemos claro que cada dos años nos toca un proceso de elecciones, que hasta ahora venimos revalidando, pero nadie te regala nada y hay que trabajar permanentemente. Obviamente no es lo mismo gestarlo con el mismo color político en Provincia o Nación, pero también nos ha tocado otra situación y Monte ha llevado una realidad dentro de todo beneficiosa para los vecinos.

Ojalá el próximo mandato nos encuentre como mínimo con alguno de ellos (Provincia o Nación) con el mismo color político; si miramos el cuadro de situación, vemos un momento que es complejo, donde el viento se nos ha puesto de la costa, pero hay que ver, hasta lo podés tomar como un mensaje. Vimos que en el proceso de elecciones que no nos tocó ganar, la gente tampoco fue hacia nuestra máxima oposición que es Cambiemos, hubo gente que nos dio un aviso, no votó o votó otra cosa, eso es un mensaje.