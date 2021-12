Una gran cantidad de publicaciones buscando empleados en Monte Hermoso inunda las redes sociales desde hace varios días en. Los anuncios provienen de distintas personas que viven, trabajan o instalan su negocio veraniego en la localidad balnearia, que acaba de iniciar oficialmente la temporada estival con la Fiesta de la Cerveza.

Las solicitudes abarcan diferentes rubros comerciales, y en su mayoría pertenecen al sector gastronómico y hotelero. Lo llamativo es que esto suceda por estos días, cuando generalmente esta cuestión ya está resuelta, de acuerdo a lo que testimonia un informe elaborado por Noticias Monte Hermoso.

Lo cierto, amplía dicho informe, es que hay empleadores sumamente preocupados por la situación, ya que la escasez de trabajadores es tal, que si no la cubren directamente no pueden hacer funcionar sus negocios.

ANUNCIO

Y se citan ejemplos: una conocida y popular cervecería buscaba cinco camareras o camareros, un parador muy frecuentado necesitaba unas siete personas para diversas tareas, un restaurante pedía cinco trabajadores, entre camareros, bacheros, ayudantes de cocina. Las solicitudes están a la vista de todos, pero no se cubren.

La municipalidad de Monte Hermoso cuenta con la Unidad de Empleo. En ese lugar, se relevan puestos laborales todo el año y se confecciona un listado de aspirantes a conseguir trabajo. Aún así, no alcanzan. Y la pregunta es por qué.

Una hipótesis puede ser que los habitantes de Monte Hermoso ya tienen empleo, y que es estable, es decir, de todo el año. Otra posibilidad es que la escasez de postulantes para trabajar en temporada esté relacionada con el alto nivel de exigencia que tienen estos puestos a cambio de condiciones laborales magras.

En general las jornadas laborales de los trabajos de temporada son de entre 10 y 12 horas, sin días de descanso ni abono de horas extras; hay casos como los paradores, donde la remuneración es a comisión sobre las ventas, lo que no brinda ninguna estabilidad laboral; en muchos de estos empleos se cobra “en blanco” sólo una parte del salario, algo que los empleadores fundamentan en las ventajas para el trabajador de tener menor cantidad de descuentos, aunque a largo plazo tampoco los aportes son significativos.

Lo mismo sucede con el personal doméstico. Se solicitan mucamas para los hoteles, un oficio que requiere experiencia y aptitud física para poder asear muchas habitaciones de forma rápida y eficiente pero no se ofrecen salarios acordes a esa exigencia.

En primera persona

Los autores de la investigación periodística consultaron a trabajadores de esos rubros para conocer de primera mano cómo sopesan las ofertas de empleos de temporada y qué piensan respecto a lo que sucede este año.

Romina, empleada doméstica, opinó: “Yo trabajo 4 o 5 horas por día en distintas casas y gano más que si trabajara en un alojamiento. Además, me queda tiempo para estar en mi hogar con mis hijos”. Igual argumento esgrimió Mirta. “Yo trabajo muchas horas en forma particular y hago mucho más que en un hotel, donde además me tengo que bancar a los dueños que son insoportables”, relató.

Según el relevo, la tarifa por hora que cobra de manera informal el personal doméstico para trabajar en una casa de familia en Monte Hermoso se ubica entre los 600 y 700 pesos. En la temporada, incluso ese monto podría ascender a $800 en algunos casos. Paralelamente, de acuerdo a la escala salarial informada por AFIP el valor oficial de la hora se sitúa alrededor de los $300. Y el convenio colectivo de trabajo fija apenas $40.000 por mes.

Respecto a la gastronomía, actualmente la persona que pretenda insertarse en este rubro debe contar con la credencial de capacitación en Manipulación de alimentos, que brinda el Centro de Formación Profesional N° 401 con una cursada intensiva. Esto se suma a las conocidas exigencias que caracterizan a este oficio: alta carga horaria, resistencia física, excelente trato con el público, capacidad de respuesta bajo presión. Quienes están en el rubro desde hace tiempo, aseguran que “sólo los buenos restaurantes” les hacen justicia a las características del empleo.

El convenio 389/2004 establece una escala de remuneraciones según la categoría del restaurante y la cantidad de horas trabajadas. En Monte Hermoso, se habla de lugares de 1 o 2 tenedores, o bares de 1 o 2 copas.

¿Y que hay de los empleadores?

Roberto contó que él tiene el staff casi completo porque trabaja todos los años con la misma gente. Sin embargo, Marcelo mostró gran preocupación porque tiene varias vacantes sin cubrir y no encuentra gente “que reúna las condiciones”. Según relató el gastronómico, “muchos jóvenes vienen a buscar empleo a Monte Hermoso en la temporada, pero al momento de trabajar se ve mucha joda y poco laburo”.

Otra realidad, es que actualmente, quienes vienen desde otras localidades buscando “hacer la temporada” no tienen vivienda. Antes los propietarios ofrecían lugar para sus empleados, pero hoy en día, la situación es difícil para todos, así que ya no quedan empleadores que reúnan esta condición.

En el rubro del comercio la oferta salarial es un poco mejor. Es verdad que los empleadores tienen otros requerimientos, como la corta edad de los que presenten su CV, el nivel de estudios, la experiencia en ventas y la indispensable buena presencia. Allí las jornadas de trabajo se extienden hasta altas horas de la noche, con gran circulación de gente, lo que requiere, además, de un manejo adecuado de las relaciones interpersonales o, como se dice comúnmente, una enorme paciencia.

“A mí me encanta ser vendedora, yo realmente la paso bien”, aseguró Sofía, y ante la pregunta sobre la tolerancia en el trato con los turistas, respondió con una amplia sonrisa: “Tengo paciencia absoluta, la gente no tiene ningún apuro y yo tampoco”.

Abigail no es tan paciente pero le gusta trabajar con el público. Ella es cajera en un comercio, y si bien tiene menos interacción con los y las compradoras (ya que no debe venderles nada), reconoce que en este negocio, “la prioridad es tratar bien a la gente, que el cliente se vaya contento”.

Guardavidas

Capítulo aparte merecen los guardavidas. El gremio que los nuclea viene manteniendo conflictos laborales con su empleador, el municipio de Monte Hermoso.

Sin embargo, una tarea que requiere gran preparación, entrenamiento y disponibilidad hoy no es remunerada en proporción a la gran responsabilidad que es cuidar una vida. Al respecto, la escala salarial a julio de 2021 establece estos montos (tabla), con antigüedad del 3% por año o temporada trabajada y aguinaldo y vacaciones según la ley de contrato de trabajo.

¿Faltan brazos trabajadores en Monte Hermoso?

Se hipotetiza que en Monte Hermoso falta gente que trabaje. Muchos comentarios hechos a la ligera expresan que “la gente no quiere trabajar”. Tal vez no se trate de eso, sino de que sí quieren hacerlo pero cobrando lo que corresponde por ello. Después de todo, también existen muchas voces que piden dejar de ser la mano de obra esclava local para comerciantes temporarios que “no dejan nada en Monte Hermoso”.

Tal vez sería hora de reflexionar, concluye el artículo del mencionado diario, por qué la gente sigue buscando lugares de trabajo que exigen para su ingreso pero que pagan en consecuencia, que respetan las 8 horas y el resto las pagan como hora extra, que brindan el feriado semanal y que pagan todas las cargas sociales sin “negrear” nada. Son pocos, pero los hay, agregan desde la redacción.