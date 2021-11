“No hay segundas soluciones, no hay caminos alternativos, el clima no es moneda de cambio. El proyecto que he presentado necesita el acompañamiento del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del oficialismo. Es hora de medir la huella de carbono en nuestra Provincia”, sostuvo Andrés De Leo, en el marco la cumbre mundial sobre el Cambio Climático de Escocia, de la que participará una comitiva argentina.

“¿Qué vemos en la provincia de Buenos Aires?”, se preguntó el legislador de Juntos, quien en 2019 ingresó un proyecto de Ley que define la presentación obligatoria de la huella de carbono para cuantificar la emisión de los gases de efecto invernadero, principal causante del abrupto cambio climático.

La iniciativa de De Leo no ha sido apoyada, ni por el oficialismo ni el gobierno de la Provincia.

ANUNCIO

“Tener los datos nos dará el diagnóstico y así tendremos el punto de partida para generar acciones concretas, justas, inclusivas y sustentables», justificó el senador.

En tal sentido elevó el reclamo al gobierno nacional y al gobierno provincial en consonancia con la cumbre mundial COP 26. Allí se prevé un llamado a todos los gobiernos del mundo para tomar acciones y medidas vinculantes a tal fin”.

Aceptación

El proyecto tuvo una total aceptación en las reuniones de asesores de la Cámara Alta, hecho que no se tradujo en votos, hasta el momento. Tampoco se expidió el gobierno de Kicillof, cuando fue consultado hace un año el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS).

«Por esto, la Provincia se ve inactiva, inmóvil, mientras sube la temperatura y el Mundo piensa en fijar recompensas y castigos según el compromiso que los Estados tengan frente al medio ambiente» remarcó De Leo.

Fundamentando de su proyecto, que propone medir la huella de carbono de manera obligatoria en la Provincia, De Leo expresó que “la cumbre COP 26 de Glasgow debe ser un punto de inflexión para la humanidad».

«Debemos limitar el aumento de la temperatura, cuyos efectos nocivos han sido visibles, a 1,5 grados. Esto será imposible sin una reducción inmediata y masiva en la emisión de gases de efecto invernadero”, señaló.

Y agregó: “la ciencia es clara, si no logramos reducir en un 45 por ciento, respecto del año 2010 las emisiones de CO2, no seremos capaces de evitar el aumento de la temperatura del planeta”.

“Con la pandemia hemos vivido una experiencia histórica de dolor compartido, y no hubo distinción ni de razas ni de países ni de región ni de credos ni de cultura ni de situaciones socioeconómicas. La pandemia nos ha enseñado que debemos abordar juntos, con fraternidad planetaria e intergeneracional, la agenda del cambio climático”, señaló el legislador de Juntos.

“La Provincia de Buenos Aires tiene la oportunidad histórica de ser pionera en la agenda del cambio climático. Medir con rigor las emisiones, siempre guiados por la ciencia, la solidaridad y la vida”, finalizó diciendo.