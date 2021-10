Lorenzo Natali, candidato a diputado provincial por Juntos visitó la ciudad de Tornquist, cabecera del distrito, donde se reunió con candidatos y allegados en el comité de la UCR.

Fue recibido por Luis Castro, primer candidato a concejal en Tornquist y otros integrantes de la lista.

Castro destacó que “es importante que candidatos como Lorenzo Natali, visiten el distrito junto a Juan pedro Tunesi y Silvina Cabirón, presidente del comité de la UCR para visitar además alguna institución de nuestra ciudad”

ANUNCIO

Natali agradeció a todos los “referentes y representantes el trabajo que hicieron en las PASO” y destacó que “toda esa pasión, todo ese tiempo y todas esas ganas previas a las elecciones, se volcaron a las urnas”. “Fue un domingo inolvidable, histórico para todo el espacio, especialmente para el radicalismo por el gran aporte que hizo para los números de esta elección”, dijo.

Y continuó: “Nos tomamos unos días reparadores porque lo necesitábamos, pero rápidamente nos pusimos otra vez manos a la obra. Le estamos metiendo muchos kilómetros porque esto motiva, esto nos acerca. Estar en contacto con la gente de la región es bueno para nosotros porque la parte humana tiene mucho que ver en este trabajo que estamos asumiendo y es una manera directa de tomar contacto con la realidad que tienen cada uno de los distritos”.

“Asumí un desafío desde el primer día porque era muy importante entrar en la política y ser candidato a diputado provincial y estar en primer lugar en la lista de una sección. Esto me llena de orgullo porque hubo hombres tan importantes y tratar de estar a la altura de la historia, también me llena de responsabilidad”, añadió Natali.

El candidato también tuvo tiempo para referirse a sus 40 años en LU2: “La radio me ayudó mucho, no solo con lo que tiene que ver con la formación sino también estar informado de la problemática de Bahía Blanca y la región, porque eso pasaba todos los días por el micrófono, me dio un nivel de conocimiento en la gente que seguramente me ayudó a la hora de que emitieran su voto”

“Luego de la interna en la PASO, rápidamente nos pusimos a trabajar y fue una elección a ese nivel muy adulta. Ese período ya pasó y estamos fortalecidos por lo trabajado, pero es increíble como las ganas y el resultado que tenemos, nos motiva” manifestó.

“Estamos trabajando con el objetivo de no defraudar a la gente que nos apoyó. Este es un momento muy difícil y no nos van a alcanzar los cuatro años para solucionar todos los problemas. Yo soy nuevo en esto, me encantaría estar en todos lados, tenemos gente muy importante en el partido, tenemos que armar equipos de trabajo y una estructura como para que cada uno de los 22 distritos sea lo suficientemente atendido y se sientan satisfechos”.

Fuente: Noticias Radio Reflejos