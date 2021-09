Sorpresiva y en cierto punto polémica fue la noticia de la aparición de Natali como cabeza de lista en la sexta por la Unión Cívica Radical para las próximas PASO.

Luego de cuatro décadas de vigencia como conductor de programas en radio y televisión en Bahía Blanca se arriesga a una experiencia que lo aleja de su “zona de confort”.

Lo consultamos sobre el origen y la motivación del paso que está dando, de sus expectativas y de los reiterados reproches que le dedica su principal adversario (por fuera de la propia interna), el intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, quien compite por el mismo cargo en las listas del Frente de Todos.

ANUNCIO

– ¿Te habías planteado participar en política o lo empezaste a pensar cuando te lo propusieron?

– El ofrecimiento para ser precandidato a diputado de un partido tan importante como lo es el radicalismo me llegó sin buscarlo y lo consideré, por supuesto, luego de una conversación con mi familia que me dio un respaldo enorme para finalmente aceptarlo.

Y a unos días de confirmada la postulación, en la previa a lo que serán las PASO del 12 de septiembre, estoy dando lo mejor de mí para estar a la altura de las circunstancias y poder serle útil a la sociedad, que al fin y al cabo es la que me puso en este lugar.

– ¿Qué te motivó a tomar la decisión, que implica abandonar tu “zona de confort”, el ámbito donde durante tanto tiempo desarrollaste tu actividad profesional?

– Es un desafío muy lindo. Después de 40 años al frente de un micrófono, que me ofrezcan este lugar lo tomo como un reconocimiento a lo que fue mi carrera.

Y de ser electo diputado no cambiaré mi forma de ser o de pensar. Seguiré estando cerca del vecino, de las instituciones, los clubes, pero con un rol distinto, con mayor responsabilidad.

– La propuesta para tu inclusión en la lista surgió del sector peronista dentro de Juntos que integran Marcelo Di Pascuale y Emilio Monzó. ¿Eso es así, verdad?

– Recibí un llamado de Marcelo y luego se acercaron hasta mi casa Emilio Monzó y el presidente del partido radical en la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad.

PUBLICIDAD

Me parecía increíble que ellos vinieran a verme a mi casa y me hicieran esta propuesta. Me dijeron: ‘Lorenzo, se viene un partido muy difícil para la Argentina y vos tenés que ser un protagonista central´. Y tras considerarlo terminé aceptando.

– Ganes la elección o no, es altamente probable que te conviertas en diputado provincial ¿cómo imaginas tu rol como tal? ¿Qué temas vas a privilegiar en tu función? ¿Tenés decidido ya un mensaje central para tu campaña? ¿Cuál?

– Bueno, en estos días hasta las PASO estamos recorriendo Bahía Blanca y los distritos de la sección que nos da el tiempo. Es una campaña corta, entonces tratamos de hacer todo lo posible, pero seguramente nos quedarán encuentros para más adelante.

Nuestro mensaje es el mismo que plantea Facundo Manes, el que incluso lo llevó a tomar la decisión de aceptar su postulación. Son tiempos de involucrarse, de estar cerca de la gente, de pelear por educación de calidad como eje central del crecimiento, al igual que el fomento del trabajo.

– ¿Qué reflexión te generan los dichos de Dichiara acerca de tu falta de trayectoria, de que “te están usando” o de que “te acordaste tarde de la política”?

– Me llama la atención la entidad que se le da a una precandidatura.

Y lo único que puedo decir es que yo no me acordé tarde de la política, no me acordé de la política recién a los 64 años, sino que la política me tuvo en cuenta mí.

– ¿Cómo evalúas el gobierno de tu ciudad, Bahía Blanca? ¿Crees que se ha conducido bien en la gestión de la emergencia sanitaria?

– Es complejo analizar la gestión en medio de la pandemia, donde las prioridades de un día para el otro tuvieron que estar enfocadas casi en un 100 por ciento en la salud.

La situación sanitaria fue compleja en todo el país y hoy por suerte los números sanitarios son mucho mejores. Esperemos que sigan así.