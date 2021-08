El intendente de Monte Hermoso y precandidato a diputado provincial del Frente de Todos por la sexta sección, Alejandro Dichiara, afirmó que “en esta elección se elige qué modelo de país queremos seguir teniendo, si el del 2015 al 2019 con especulación, timba financiera, un gobierno para pocos, o este proyecto donde tratamos de poner al país de pie a través del trabajo y la producción”.

En una conferencia de prensa que ofreció en Daireaux, acompañado del jefe comunal de ese distrito, Alejando Acerbo, Dichiara aseguró que “el peronismo piensa en la gente y este es el aval que venimos a pedir”.

“Mauricio Macri prometió sacar el impuesto a las Ganancias y a los cuatro años de su gobierno terminaron pagando Ganancias más trabajadores que antes. El Frente de Todos lo sacó y hoy el 75 por ciento de la población trabajadora dejó de pagar este impuesto”, puntualizó el precandidato en primer término.

En esa línea, Dichiara detalló: “Otro ejemplo para demostrar qué piensa un gobierno y qué piensa otro son los servicios públicos. Después del aumento prácticamente extorsivo que hizo Juntos por el Cambio, que aumentó en Capital Federal y lo derramó con el mismo porcentaje de más del 3000 por ciento a todo el interior donde ya eran caros los servicios públicos, el Frente de Todos aprobó un proyecto de Zona Fría para toda esta zona por el que a partir del 1 de agosto el consumo va a llegar con una quita de entre el 30 y el 50 por ciento”.

El intendente de Monte Hermoso reconoció que “la inflación y el detrimento del salario son las asignaturas pendientes del Frente de Todos” y recordó que “asumimos el gobierno nuevamente después del fracaso de Juntos por el Cambio y se veía un panorama difícil, porque recibimos el país endeudado. Se fugaron 44 mil millones de dólares en los últimos seis meses que no sabemos a dónde fueron con una ayuda de un FMI que nos entregó dinero que sabía no le íbamos a poder devolver y un gobierno que irresponsablemente lo tomó sabiendo que no lo iba a poder devolver y que no le iba a tocar hacerlo”.

“Pese a esto asumimos con la idea de poner de pie a Argentina como lo hizo Néstor (Kirchner) después de (el ex presidente Fernando) De La Rúa, como lo puede hacer solamente el proyecto del peronismo: con trabajo, con producción, tratando de mover la rueda de la economía a partir del consumo, y cuando empezamos a caminar nos encontramos con una pandemia que afectó el mundo”, siguió.

En ese sentido, Dichiara consideró que “tuvimos que tomar medidas realmente impensadas” y señaló no saber “cómo va a responder la gente en las urnas respecto de si tomó bien que cuidáramos la salud”.

“Nosotros no teníamos un libro de cómo manejarnos ante una pandemia y se ponía en juego anda más y nada menos que la vida de la gente, y en nuestros pueblos la gente no es un número”, expresó, y celebró estar “saliendo” con “un proceso de vacunación impresionante, con un pueblo argentino que decidió vacunarse, con un trabajo ejemplificador de enfermeras, médicos, todo el sistema sanitario en general, y un trabajo muy fuerte del gobierno nacional y provincial para robustecer el sistema sanitario que estaba totalmente alicaído”.

“Estamos empezando a salir de eso, con un proceso de recuperación económica, entendiendo que vamos a poder salir adelante, pero necesitamos que la gente nos acompañe nuevamente”, sostuvo.

Sobre el cierre, Dichiara prometió recorrer los 22 distritos de la sexta sección si accede a una banca en la Legislatura bonaerense. “Soy un militante. No llegué a este lugar de la lista porque me hicieron una encuesta y me daba bien la imagen”, dijo. Y destacó que el espacio haya elegido a un intendente para encabezar la lista de candidatos a la Cámara de Diputados: “Fui yo pero podría haber sido Alejandro (Acerbo), Julio Marini. No nos vamos a quedar sentados en una banca para aprobar una ley nada más, vamos a recorrer el territorio”, cerró.